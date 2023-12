Maria Balletistuudio on Saaremaal tegutsenud kolm aastat. Maria Traumann, endanimelise balletistuudio eestvedaja, on ise balletiga tegelenud kolmandast eluaastast saadik. Aastaid tantsimist Fouetté balletikoolis, ka Kaie Kõrbi käe all, koolitused ja projektid piiri taga – nii kirjeldab ta oma teed balletimaailmas.