​Läbi aegade on õpilased eesti keele tundides saanud ka ülesandeid, mis eeldavad halva stiili äratundmist. Järgnevad näited on noored avastanud ajakirjandusest. Olgu need siis kahemõttelisused, erinevate sõnavormide ühildumisvead või teadlik soov moodustada ülikeerukaid lauseid. Selle asemel et öelda: KOER HAUKUS, kõlab ju palju “intelligentsemalt”: KOER TEOSTAS HAUKUMISE LÄBIVIIMISE PROTSESSI.