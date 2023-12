Nn salarassistid kuningaperes on Suurbritannias taas võimsa skandaali põhjustanud. Omid Scobie, kes on isiklikult tuttav prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle’iga, kirjutab oma uues raamatus “Lõppmäng” (“Endgame”), et Charles III pidas kirjavahetust rassistlike väljaütlemiste teemal, millega olid välja tulnud mõned tema lähisugulased.

Skandaali tekitas aga raamatu hollandikeelne tõlge, milles on nimetatud ka isikud, kes on sääraseid ütlusi endale lubanud. Briti lehed kirjutavad, et nüüd otsitakse Buckinghami palees palavikuliselt isikuid, kes selle info avalikkusele lekitasid. Skandaali põhjustanud raamat on aga poelettidelt kõrvaldatud.