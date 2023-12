PANE TÄHELE ⟩ Bussisõit muutub uuel aastal tasuliseks

Piletihinnad (käibemaksuga) avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavate Saare maakonna ja Kuressaare linna bussiliinide sõitjatele alates 20. eluaastast kuni 62. eluaastani (nimetatud eluaastad kaasa arvatud) on järgmised:

Pilet kehtib valideerimise hetkest 1,5 tundi. Sõitjal on õigus pileti kehtivuse ajal alustada sõitu järgmisel liinil ühe tunni ja 30 minuti jooksul alates esimesest pileti valideerimisest ning sõita liin lõpuni.

Sõiduõiguse saamiseks tuleb sõit valideerida või osta pilet bussijuhilt. Tasuta sõidu õiguse korral saab bussijuhilt 0 (null) hinnaga paberpileti, selleks tuleb tõendada oma õigust sõidusoodustusele. Valideerimiseks kasutatakse elektroonilist ühiskaarti, millele on enne laetud vastavalt raha või millele on ostetud päeva- või perioodipilet. Ühiskaardi asetamisel piletimüügisüsteemi aparaadi juurde, s.o valideerimisel, võetakse sellelt vastav rahasumma või fikseeritakse enne ostetud pileti olemasolu. Samuti saab ühiskaardile kanda tasuta sõidu õigust tõendavaid asjaolusid.