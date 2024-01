RAUDSE EESRIIDE TAGANT ⟩ “Veri asfaldil” ennustab Vene võimudele tulevikku

Veidrate seoste tõttu võib mul näiteks mälusopist pauhti esile kerkida pidu Piiteri ehk toonase Leningradi professorikorteris, kus tsaariaegse maja kubatuur oli selline, et esikus olid jalgrattad nööridega lakke tõmmatud ja sealt alt võis püstipäi läbi kõndida. Tiibklaverile ja noodiriiulitele oli omaette tuba.

Samal trepimademel asunud teises ja sama suures korteris elas viis perekonda. Perepojast võõrustaja Dima, kelle vanemad olid traditsiooniliselt suveks daatšasse (suvilasse – toim) kolinud, oli Eesti punkaritega jooma kutsunud ka kellegi Jura. Meil oli väga lõbus ja jutud kujunesid kuidagi nii, et sel õhtul ma ei saanudki pihta, et Jura mängib soolokitarri bändis Kino. Meil oli ilmselt muustki rääkida, kuigi ma absoluutselt ei mäleta, millest. Ja kuulasime me mitte Kinod, vaid hoopis Depeche Mode`i.