POJA JÄRELEHÜÜE ISALE ⟩ Võõras mees on sealpool Linnuteed...

On 1981. Isa läheb esmaspäeval tööle ja tuleb reedel, vahest ka neljapäeval või laupäeval, sest töökoht on nüüd hoopis Viljandi “Ugalas”. Teda on füüsiliselt vähem, aga ta siiski on ja me oleme palju koos. Eriti suvel Kammeris. Ühel ööl, seal Kammeri ärklitoas sünnib laul “Võõras mees”. Ei oska sest esiotsa midagi arvata, aga ennnäe. Mõni identifitseerib teda ainult läbi selle loo. Veidrad juhused.

Kasvame vennaga ja isa ütleb, et tiblade sõjaväkke te ei lähe. On segased ajad ja ta viib kogu pere ajutiselt Rootsi sugulaste juurde. Tuleb ise 30 kuu pärast Eestisse tagasi ja saab Elva linnapeaks, kaks korda järjest üksikkandidaadina. Ta on liiga aus, ajab taga õiglust ja kaitseb nõrgemaid. Saab selgeks, et poliitikas need asjad ikka nii ei käi küll ja mõni sõbergi keerab seepärast selja. On ju varguste tippaeg. Peale poliitikat ütleb, et ta läheks nüüd hea meelega mõneks ajaks hullumajja, normaalsemasse keskkonda rahunema. Elva raekoja katusele jääb helisema tema orgunnitud kellamäng.

Läheb hoopis Kuressaarde teatrit ehitama. Riik plaanib sinna teha profiteatri. Aga võta näpust, poolel teel selgub, et raha seda pidada ikka pole ja tuleb hoopis kultuurimaja ja harrastusteater. Õnneks on ta jõudnud projekti suruda kõrge lavatorni nagu päris teatrites. Seda enam ei lammuta.