Igapäevane looduses liikuja, RMK Oandu külastuskeskuse teabejuht Tiina Neljandik teab, et kogenud matkahunt liigub metsi ja rabasid mööda igal aastaajal.

„Erandiks on väga külmad ja tuulised päevad, siis pole metsa all inimesi näha,“ kinnitab ta. Kuna Oandut ümbritsevad mitmed matka- ja loodusrajad ning siit saab alguses ka suur Oandu-Ikla matkatee, siis on RMK külastuskeskusel hea ülevaade inimeste looduseskäimisest.