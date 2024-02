Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja abivahendite talituse juhataja Tiia Orlovski sõnul on menetlustähtaegade ületamine põhjustatud ekspertarstide nappusest ning aasta alguses suurenenud töömahust.

„Tavapäraselt suureneb puude raskusastme taotluste arv aasta lõpus ning uue aasta alguses. Tänavu on olukord keerulisem, sest pensionile jäi kolm kogenud ekspertarsti ning uusi arste pole ka meil õnnestunud leida. Kahjuks ei saa me hetkel öelda, kui paljusid inimesi võib otsuse viibimine puudutada,” selgitab Orlovski ning lisab, et taotluste menetlemisaja pikenemine võib tuua endaga kaasa toetuste väljamaksete hilinemise.