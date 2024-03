TOIT ⟩ Isuäratavad pulgakoogid – maius kerge vaevaga

13-aastased klassiõed ja sõbrannad Kendra ja Mia Britt on aeg-ajalt ikka koogiteo ette võtnud. Põnevaid retsepte on nad leidnud internetist, TikTokist. Kodused ei imestagi enam, kui argipäeval mõni kook lauale jõuab. Pulgakoogid kuuluvad lihtsamate maiustuste kilda ja tüdrukute sõnul on siin pea võimatu midagi nässu keerata.