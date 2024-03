Kuressaare haigla patsientide nõukogu pöördumine ⟩ Ärge võtke Kuressaare haiglalt õigust südamestimulaatoreid paigaldada!

Nördimust tekitav on info südamestimulaatorite paigaldamise lõpetamise kohta olukorras, kus saarlaste surmapõhjus nr 1 on vereringeelundite haigused. Siinkohal näeme saarlastest patsientide esindajatena, et on väga suur vajadus teenuse jätkumise, laiendamise ja igakülgse toetamisele järele, kuna südameprobleemide puhul on iga minut kriitilise tähtsusega.

Kui võetakse ära õigus südamestimulaatoreid paigaldada, kuidas siis säilib oskus ja võimekus neid kontrollida? Praegusel hetkel ei ole meie patsientide jaoks selge, kuidas peaks jätkuma kaugloetavate südamestimulaatorite kontroll, kui kohapeal ei ole enam spetsialisti. Stimulaatori paigaldamine on vaid üks tegevus ja meie poole pöördunud patsiendid on mures, et mandril vaadatakse üle vaid stimulaatori toimimine ja muude südameprobleemide jaoks ei ole sellel vastuvõtul aega. Eraldi uue saatekirja ja vastuvõtuaja saamine on veel keerulisem.

Saarlased nagu teisedki eestlased soovivad raviteenuseid kodu lähedal, et vältida pikka ja kurnavat teekonda üle väina suurhaiglatesse. Lisaks mõjub kodust ja lähedastest kaugel ravil käimine vaimsele tervisele. Eriti suure pinge all on eakad, kes harva kodust väljas käivad, rääkimata mandrile minekust.

Saaremaale põhikohaga tööle tulijaid ei ole kerge leida. Loomulikult vajab iga eriarst ametivenda, kuid siinkohal tuleb mõelda saarelisele eripärale.