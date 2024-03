PÄÄRN HINT ⟩ Kuidas Jaani küla sadama sai

Ammusest tsaariajast peale on rand ja seal toimuv kalastusega seotud tegevus vaba olnud. Omaaegsetest rannaelu kirjeldustest teame, et võrgu-, mõrra- ja paadikuurid ning abajad paatidele olid mereääre lahutumatu osa. Nendes ka magati, et varavalges merele võrgule või põhjanöörile jõuaks. Eks võeti nendes ka külmarohtu ja lauldi, nii et laidudelt vastu kajas.