SAARLANE ⟩ Margus Reek – mees, kellele plastik andis hea äriidee

See täheväravat meenutav masin Marguse selja taga on spiraaltoru tootmisliin.

Võib oletada, et Margus Reegi nimi ütleb midagi üksnes vähestele lehelugejatele. Igatahes oma heade sõprade ja tuttavate seas ma sääraseid inimesi ei leidnud, mistõttu tuli abi saamiseks pöörduda Google´i poole. Selgus, et tegemist on keskea hakul oleva tagasihoidliku, omal alal aga tubli ettevõtjaga ja väga sportlikke eluviise harrastava Saaremaa mehega, kelle eestvedamisel alustas Kuressaares enam kui veerand sajandit tagasi tegevust Ösel Plastic OÜ.