MERIT VINKEL ⟩ Inimese kõige olulisem eesmärk – toetada teisi

On külm märtsikuine pärastlõuna lumetus linnas. Päike on juba loojumas ja öine pimedus enda saabumisest märku andmas. Ümber valitseb tühjus, vaid hallid tänavad ja rida üksildasi maju. Valguskiire langedes imbub pähe selgus, et kõik on ju justkui nii nagu olema peaks, kõik on looduses paigas ja elu tsükkel töötab lakkamatult edasi. Aga mõte, et kõik on paigas, ilma et inimesed midagi tegema peaks, ei anna hingele rahu. Miks me siin siis üldse oleme? Või mis on see inimese osa siin maailmas?