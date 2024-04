Kaili Käesel-Maastik ⟩ Sotsiaaltööd teed südamega või üldse mitte

Vajadusest ja huvist uute teadmiste järele asusin õppima Kuressaare ametikooli sotsiaalhoolduse erialale ja aastaid hiljem omandasin ka sotsiaaltöötaja hariduse. Õppides ja samal ajal erialal töötades sai selgeks, et see on minu valdkond. Saan öelda, et elu ise juhatas õigele rajale ja on kandnud hoolt, et kõik läheks plaanipäraselt.