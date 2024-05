Putini otsus määrata kaitseministriks Andrei Belousov (pildil) on loogiline, arvab Ameerika ajakiri The American Conservative (TAC). Varem on Belousov silma paistnud majanduse valdkonnas. Kui ta on edukas ka uuel ametikohal, siis pole välistatud, et just temast võib saada Venemaa järgmine president.