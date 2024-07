Õnnesoovid Kuressaare turismiinfokeskus 30!

Turism ja Kuressaare võimalused on ajas palju muutunud. Näiteks kui mina 1998. aastal turismiinfokeskusse tööle tulin, oli Saaremaal majutuskohti pisut alla neljakümne, praegu on see number pigem neljasaja ligi ja ehk rohkemgi.

Meie infopunkt on ideaalses asupaigas. Siit on lihtne suunata inimesi edasi neile huvi pakkuvatesse kohtadesse, kõik jääb jalutuskäigu kaugusele. Samas saame ka ise silma peal hoida linna keskplatsil toimuval.

Mis puutub külastajate arvu, siis see on ajas päris palju muutunud. Esimestel aastakümnetel käis kindlasti rohkem inimesi. Praeguseks on kõik oluline info veebis üleval ja inimestel on seda ehk mugavam kasutada. Nüüd on meie üks olulisimaid tööülesandeid seda veebis olevat infot pidevalt värskendada.