Korrates mõistet antonüümid, said õpilased abituuriumis ülesandeks kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse teoste pealkirjad ümber teha vastandsõnadest lähtuvalt. Valida võis raamatute vahel, mida loetud esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Et lugeja saaks end proovile panna, on eespool antonüümsed pealkirjad ja all kastis õiged pealkirjad.