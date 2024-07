Juu Jääb avas festivali Arensburg Boutique Hotel & Spa päikeseterrassil suviste rütmidega

Muusikale pole Juu Jääbil kunagi selgeid piire ette seatud – ampluaa on ulatunud hip-hopist rockini, džässistandarditest elektrooniliste biitide, avangardist klassikalise muusikani ja bluesist soulini. Erinevad žanrid ja koosseisud on festivalil leidnud alati oma koha ja dialoogi publikuga.

Kuid Juu Jääb ei toimu ainult laval, festivali vaba õhkkond sünnitab ka ootamatuid ja unikaalseid improvisatsioone, mis juhtuvad siis, kui päike juba loojunud. Erilised muusikalised kooslused tantsitavad publikud sageli varaste hommikutundideni – nii nagu see Juu Jääbil aegade algusest heaks tavaks on saanud.

Xantone Blacq on tuntud Euroopa soul-jazzi ja uue souli ringkondades ning on teinud koostööd mitmete tuntud artistidega, sealhulgas Amy Winehouse'iga. Kari Paavola on Londonis baseeruv soome trummar, kelle energilised rütmid on publikut võlunud üle Euroopa.