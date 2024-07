Villu Veski, kuidas te festivalile esinejaid leiate ja kas see on pigem keeruline?

Tänasel päeval tahavad kõik muusikud ja koosseisud olla rahvusvahelised ehk see on muusikutele huvitav väljund. Meie festival on kindlasti hea võimalus saada endale ka täiesti uut publikut.