JUHTKIRI "Ah, hakka parem kohe praadima…"

Kui tundi ette valmistad, siis ära unusta, et sul on igas ainetunnis korraga erineva tausta ja erineva õpivõimekusega lapsed, koosta igaühele neist sobivad õppematerjalid, teisest keeleruumist tulnud õpilastele tõlgi materjalid nendele arusaadavasse keelde…"

Paraku on viimasel ajal järjest rohkem nii, et Saaremaale haritud noorte spetsialistide leidmiseks tuleb nii tööandjatel kui ka kohalikul omavalitsusel kübaratrikke teha ja arvestatavaid boonuseid pakkuda. Räägime siinkohal haiglast, kes praktikale tulevale arstitudengile korraliku palga maksab, ja vallast, kes nii arstide kui ka õpetajate saarele meelitamiseks igal aastal kümneid tuhandeid välja käib. Tunnustus ka edukatele ehitusettevõtjatele, Kaamos Groupile, kes saarlastest juhtide eestvedamisel panustab Saaremaa õpetajate stipendiumiprogrammi. Nemad mõistavad, et nii riigi püsimajäämiseks kui ka keerulistes olukordades hakkama saamiseks on tarvis just hästi haritud inimesi.