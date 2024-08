Puccini "Manon Lescaut" – kahevõitlus rikkuse ja armastuse vahel

Eesriide avanedes viisid lavakujundus ja kostüümid vaataja kohe hoopis teise ajastusse ja kultuuri – umbes 1720-ndate aastate Prantsusmaale. Pilt oli päikseline ning häälestas hästi algavaks armastuslooks, kus kohtuvad noor ja ilus jõukas daam Manon Lescaut ja rüütlist vaene üliõpilane Des Grieux. Manon räägib oma saatusest, et peab pere otsusel kloostrisse minema, üliõpilane püüab teda veenda, et ta on selleks liiga ilus.