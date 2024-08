VILLU VAATLUSED "Tulge aga ikka rääkima, massakad, et saartel ei võeta kedagi omaks."

Kuu aega tagasi kurtsin, et muhulase elu ei sarnane sugugi Smuuli “Suvitajatele”. Või kui soovite, siis kultusfilmile “Siin me oleme”. Eks nüüd ole neid sõpru ikka käinud ka. Ja olen seetõttu üliõnnelik. Kuigi mu elu motoks on saanud: “Siin ma olen.” Siis on ikka kena keik, kui elus jagatud hea sulle su oma koju kätte tuleb.