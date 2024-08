Saaremaa turismisuve väljakutsed ja edulood

Märgatavalt on suurenenud huvi aktiivsete tegevuste ja loodusturismi vastu, samuti on kasvanud nõudlus saare erinevates paikades toimuvate kultuuriürituste järele. Samas on Kuressaare külastajate arv jäänud oodatust tagasihoidlikumaks, mis on esitanud väljakutseid linnas tegutsevatele majutus- ja toitlustusettevõtetele, eriti neile, kellel on keskmisest kõrgem hinnatase.

Külastades maakonna erinevaid ettevõtjaid, võib kinnitada, et palju on neid, kellel läheb sel suvel erakordselt hästi. Paremas seisus on need turismiettevõtjad, kes on olnud paindlikud ja leidlikult pakkunud uusi lahendusi, et tagada külalistele meeldejääv kogemus. Nii on üha kasvavat külastajate arvu kinnitanud näiteks Saaremaa Puukool/Pojengifestival, Saare KEK, Saaremaa Muuseum, Pilguse mõis ja meie kolm turismipärli – Kaali, Panga ja Angla.

See suvi on olnud eriline ka selles osas, et lisandunud on ligi 50 uut teenusepakkujat, eriti just toidukohti maapiirkonnas. Pea iga nädal toob uudise mõne uue toiduauto, kodukohviku või muu söögikoha avamisest. Rõõm on selle üle, et viimastel aastatel on palju tulnud juurde tegevust peredele, nii on Asva Viikingiküla, Saaremaa Zoo, Küülikuküla, erinevad talud jne meelitanud meile külla palju pereturiste, kellel on siin põnevat avastamist.

Põnevad uued sihtkohad