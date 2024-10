Et ta tegi seda üldjuhul maikaväel, jubedad kasakavuntse meenutavad karvatordid kaenla alt turritamas, siis polnud harvad need aastad, kus ma selles hirmus, et mõni naaber näeb, peaaegu et soovisin, et ta selle kurblise stroofi teist poolt ometi pirekese tõsisemalt võtaks. Aga ega talle midagi öelda polnud mõtet. Seisis ja undas seal oma isu täis ilmarahva naeruks ning tuli ise tuppa ära.