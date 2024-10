Muusikud Leana.Island ja Kulno Malva andsid välja esimese ühise albumi

Album kannab nime “ööLooD”, sest lugusid valima hakates selgus, et ühel või teisel moel on pea kõik lood saanud inspiratsiooni hämarikuajast ja ööst ning vaikusest ja rahust, mis öö endaga kaasa toob. Just selles ajas on sõnulseletamatu miski, mida muusikud soovivad oma helikeelega edasi anda.