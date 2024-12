Kultuuriministeerium ootab kandidaate kultuuri ja spordi aasta- ning elutööpreemiatele

„Kultuuri- ja spordipreemiad annavad meile võimaluse märgata ja väärtustada neid, kes on oma tegude või aastatepikkuse panusega teinud Eestit suuremaks – olgu see siis laval, näitusesaalis, spordiväljakul või meie kultuuripärandi hoidmisel. Inimesi, kes seda tunnustust vääriksid, on palju. Loodan, et ka sel aastal laekub valdkondade ettepanekutena palju väärikaid kandidaate,” ütles kultuuriminister Heidy Purga.