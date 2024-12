MAAILM Uus aasta toob uue maailmakorra, aga korda on selles maailmas vähe

Diktaator al-Assadi kukutamine oli aja küsimus, kuid et see nii kähku käis, oli üllatus isegi Putinile. Nii et ei jõutud isegi Vene vägesid sealt õigel ajal välja tuua, rääkimata mässulistele vastuhakkamisest (et kaitsta sõpra al-Assadi). Kuid karta on, et suurem madin on Süürias veel ees.