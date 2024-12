Näitusel eksponeeritud teosed on loodud hariliku pliiatsiga, põimides kunstniku sisekaemuse Saaremaa lummava loodusega.

"Soovin tuua vaatajateni sümboliterohkes võtmes loodusvaated, mis on inspireeritud Saaremaa motiividest. Need muinasjutulised metsad ja sood on olnud minu loomingu allikaks, aidates avastada looduse sügavaid ja salapäraseid kihte," sõnas kunstnik.