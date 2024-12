LUGEJA KÜSIB Kuidas arvutada vahetuse töötasu suurust, kui töö algab vana-aasta õhtul ja lõpeb uusaasta hommikul?

1.jaanuar ehk uusaasta on riigipüha. Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest kahekordset töötasu. Kui tööaeg langeb vahemikku 22.00 kuni 6.00 ehk ööajale, peab tööandja maksma töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et kokku lepitud töötasu juba sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise ka täiendava vaba aja andmisega.

Kui töötaja töövahetus algab 31. detsembril kell 20.00 ja lõpeb 1. jaanuaril kell 8.00, siis katab see nii tavalise tööaja (31. detsember) kui ka riigipüha (1. jaanuar). Lisaks toimub osa töövahetusest ka öisel ajal (ajavahemikus 22.00 - 6.00).

Kui töötaja teeb tööd selliselt, kus tööandja on kohustatud maksma töötamise eest täiendavat töötasu (nt töötamine riigipühal, ööajal või ületunnitöö tegemine), kehtib põhimõte, mille kohaselt baastasu (antud juhul 6 eurot) topelt ei arvestata. See tähendab, et töötajale ei arvestata lepingus kokku lepitud töötasu topelt. Ehk antud juhul arvestatakse baastasu ainult üks kord ehk töötajale tuleb 6 tundi hüvitada 2,25-kordse töötasuga (kahekordne töötasu riigipühal töötamise eest ning 0,25-kordne töötasu öötöö eest).