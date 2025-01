KOOLITOIDU UURING Laste lemmikroog on jätkuvalt makaronid

Koolitoitlustaja Daily poolt läbi viidud koolitoidu rahulolu-uuringust selgus, et kuigi õpilaste lemmiktoiduks on endiselt makaronid, on nende toitumiseelistused mitmekülgsemad, kui arvavad nende vanemad. Kõige olulisemaks hinnatakse koolitoidu puhul, et see oleks toitev (45%) ja tervislik (28%).