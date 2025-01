Juhtkiri Loeb see, kes loeb

Eestlased on end ikka raamaturahvaks pidanud. Paraku näitab reaalsus, et raamatukogude lugejate arvud on paari aastakümne taguse ajaga kõvasti kahanenud. Eks üks põhjus ole ka see, et praegusel ajal on nii palju muid võimalusi aega veeta ja meelt lahutada. Kui lapseeas pole tekkinud soovi ja harjumust raamatuid lugeda, on need täiskasvanuna rasked tekkima.