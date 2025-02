Tervisekassa partnersuhtluse juhi Ergo Pallo sõnul on kvaliteetne arstiabi Eestis võimalik tänu võimekatele spetsialistidele, kes iga päev Eesti inimeste heaks töötavad. „Tunneme heameelt, et suur osa uuringus osalenud patsientidest on hinnanud oma rahulolu eriarstiabiga heaks, mis näitab meie tervishoiutöötajate pühendumust ja professionaalsust.