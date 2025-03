LEMMIKLOOM Kõruse ponid – pere suurimad sõbrad

Miina-Eliise sõnul ta lausa sündis hobuste keskele. Väiksena tal oma poni ei olnud, kuigi oleks tahtnud. Ponid soetas ta täiskasvanuna selleks, et tema seitsmeaastastel kaksikutel tüdrukutel oleks lihtsam hobustega harjuda. Vastavalt laste arvule on ka ponisid juurde tulnud. Seetõttu on nende peres nüüd neli miniponi, igale lapsele üks. Talu ponidega koos veedab enamasti aega ka eesel, aga täna on ta sõbrannal külas.