Muuseumiööl nägi tantsu ja trikke

Valge märkis, et esimene muuseumiöö toimus juba kümme aastat tagasi ning oma uksed avavad muuseumisõpradele tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta sajad Eesti muuseumid. “Usun, et just see traditsioon on üks põhjuseid, miks eestlased on maailmas kõige suuremad muuseumikülastajad ja miks meil on muuseume Euroopas 100 000 elaniku kohta kõige rohkem,” lausus ta.