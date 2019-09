Kaheaastaraamat: mineviku kosutav vägi

Selguse saamiseks on kulunud paarkümmend aastat. Vendel jõudis selleni kõrgema väejuhatuse tegevuse jälgi läbi analüüsides. Noor uurija vastab küsimusele: miks käskis Adolf Hitler hoida Sõrve säärt viimse meheni (Halten bis zum letzten Mann!)? Sõrve säärele jäi lugematu hulk hauakääpaid.

Sõrve lahingute ühest traagilisemast episoodist avab mälestusi Väino Laasnurm, kes pääses Vintri ebaõnnestunud dessandist eluga.

Teise pikema loo on Garel Püüa aastaraamatusse kirjutanud metsavend Elmar Ilbi viimase lahingupaiga otsingutest. See järjekordne lugu tuntud metsavenna saladuslike lugude hulgast on seotud vastupanuga viimases lahingus Juhan Saare poolt haarangule juhatatud julgeoleku grupi vastu. Tookord peetud võitlus elu ja surma peale oli ebavõrdne ja lõppes Elmar Ilbi langemisega koos tema grupi tuumikusse kuulunud Reseede Tomsoni ja Feliks Vahteriga. Metsavendade lahingpaik Luulupe lähedal metsas on kinni kasvanud ja muutunud isegi ebahuvitavamaks, sest rohkem huvi tuntakse selle paiga vastu, kuhu Ilp ja tema kaks kaaslast on maetud. Neid näidati 1950. aasta suvel veristena lamamas julgeoleku Kuressaare staabi õuel, et vaadake, Ilpi pole enam vaja karta! Seejärel visati nad muidugi kas merre või maeti kusagile liivavalli. Näib aga, et kauaks jääb huvi tundva rahva hulka küsimus: kas Ilp oli vabadusvõitleja või illegaalne vastupanutegelane?

Kaheaasta raamatusse on mahtunud ka kaks eluloolist artiklit. Küllaltki huvitav ja põhjalik on lugu Saaremaa tuntud jõumehest Aleksander Sannikust. Atleetliku ja väga tugeva vägilase vastu on huvi tundnud tema sugulane Toomas Sannikas. See on autori teine lugu meie muuseumi väljaandes. Rikkalikult fotodega illustreeritud ja asjaliku süvenemisega kirjutatud. Eriti väärtuslik on töös niinimetatud valgete laikude täitmine, mis lisab uusi teadmisi.

Siinkirjutaja on poisipõlves tunda saanud uuesti ausse tõstetud vägilase kultuse paistet ja oma käega katsuda jõumehe naaberkülla sattunud harjutuspomme. Puudane läks isegi pea kohale, aga kahepuudase huvilisi vanemaid noormehi oli külas kümneid. Kõik tahtsid olla nii tugevad ja atleetlikud kui Ure Sander, kelle jämeda kaela ümber sätendas tärgeldatud valge krae.