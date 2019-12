Lastekirjanik Liis Auväärt sukeldus kolliilma

"Kollid said valitud sellepärast, et nad on üks rõõmus ja töökas seltskond. Üldse mitte kole kamp," kinnitas autor Saarte Häälele. Lugude kirjapanemine oli tema jaoks vahva kogemus, sest kogu aeg sai nalja – selgus, et kollide sõbrad on kollikoer ja tatikoll, lemmiksõnaks protokoll ja reisisihiks Kollane meri.