Ruhnu plaanib koostööd Orissaare muusikakooliga

Ruhnu vallavanem Andre Nõu ütles, et eesmärk on luua võimalus neile, kes on juba mingit instrumenti õppinud ja tahaksid sellega ka Ruhnus edasi tegeleda või neile, kes soovivad täiesti otsast alustada.

"Nad registreeriks end kooli ja saaks siis õpet läbi selliste tööriistade nagu Skype, Teams, Zoom," lausus Nõu, viidates, et tegu on eriolukorra ajal ära proovitud ja töötavate lahendustega. "Nüüd tuleks neist kasu lõigata," lisas ta.

Nõu märkis, et on muusikakooli direktoriga mõtet arutanud, kuid tegu on siiski veel kõigest ideega, mille elluviimine sõltub sellest, kas ja kui palju Ruhnus muusikaõppest huvitatud lapsi reaalselt on.