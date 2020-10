HILLAR LIPP ⟩ Kas rannakaluri amet hääbub?

2007. aastal meie rahvuskalaks valitud räim on tähtsamaid püügikalu kogu Läänemeres. Austust ja armastust väärib see pisike vapper kala päevast päeva – on ta ju olnud aastasadu ja on veel tänagi randlase leivakala. Mindi kalale, tuldi kalalt, soolati kala. Teati, et silk on soolatud räim. Sõrvemaal öeldi ikka, et kala ei ole, aga lesta on küll! Paraku on ka lesta väljapüügid Saaremaa rannikumeres viimastel aastatel nii palju langenud, et sel aastal on lõpetatud töönduslik lestapüük noodaga, mis püüdjale majanduslikult enam tasuv ei ole. Arvatavasti on rannakalandus Saaremaal sellest aastast ühe traditsioonilise püügiviisi võrra vaesem?