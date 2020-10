ANTI TOPLAAN ⟩ Seitse avastamata pärlit

Koguduste vastutusel

Saaremaa kirikud on teadaolevalt Eesti ühed vanemad sakraalhooned, millest keskaegseid on koos Muhu kirikuga ainult seitse! Need rajatised ei ole üksnes maamärgid ja meie maakihelkondade vanimad ehitised, vaid kehastavad kõike seda, mis on olnud meie endi vanavanemate jaoks püha. See, et need kirikud on tänini säilinud, on omamoodi ime. See pärand on aga kiiresti kadumas kõige kaduva teed, kui lähemal ajal ei leita võimalusi neid hooneid säilitada ja taastada tulevaste põlvkondade jaoks.