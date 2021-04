JUHTKIRI ⟩ Elu võimalikkusest väikesaarel

Tõepoolest – selliseid töökohti, kus kaheksa tundi päevas esmastpäevast reedeni kohal käia, on keskustest kaugel tõepoolest vähe. Ammugi siis väikesaartel. Ometi leidub inimesi, kes on justkui elav tõestus sellele, et isegi merest ümbritsetud maakillul jagub oi kui palju teha. Kui vaid nutti, ettevõtlikkust ja sihikindlust jagub.

Praegu, koroonapiirangute ajal valitseb turismivaldkonnas vaikelu. Küllap see aga muutub – mullune suvi näitas, et inimeste huvi Abruka vastu on suur. Eks saare võlu suurendab külaliste silmis seegi, et sinna pääseb vaid meritsi – reisilaev Abro või kaljas Hoppetiga.