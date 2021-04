Kunagise vundamendi leidmine oli tõeline üllatus – kõnealust piirkonda Kitsa ja Lossi tänava vahel on ju läbi aegade peetud Lossi tänava maja tagahooviks. Pealegi ei leidu hoonest märkigi vanimal säilinud Kuressaare linnaplaanil aastast 1681 ega hilisematelgi.

Tähelepanuväärne on seegi, et toona elasid kohalikud inimesed enamasti õlgkatustega puumajades. Mis otstarbel nelinurkse kujuga hoone ehitati, on sajandeid hiljem selgust saada keeruline, kui mitte võimatu. Kuressaare ajalugu sai aga ühe olulise fakti näol täiendust.