Mustjala festival toob saarele süvamuusikamaratoni

“Nüüd, kus kõik projektid on paisu tagant pääsenud, on esineda soovivaid artiste palju ja me peame hoolitsema selle eest, et kuulajad nad ka üles leiaks,” ütles festivali korraldaja ja kunstiline juht Aare Tammesalu. Tema sõnul on programm küll paigas, kuid pole võimatu, et see veel pikeneb.

Tammesalu nentis, et festivalil on omamoodi Saaremaa raamid – saarlased alguses ja lõpus. Avakontsert toob Saaremaale maailmanimega pianisti Irina Zahharenko. “Tal on tohutult tihe esinemisgraafik, aga juba teist aastat õnnestus ta meie festivalile saada. Ja ta esineb koos noore Saaremaalt pärit flöödimängija Siret Suiga,” rääkis Tammesalu. Festivali lõpetavad Kihelkonna kirikumuusika päevad, kus astub üles Kihelkonnalt pärit Ain Anger. “Ta võiks samal ajal olla kusagil suure ooperiteatri laval, aga eelistab hoopis oma kodukirikut. See on väga tore suhtumine,” sõnas Tammesalu.

Tänavuse festivali põhimõte on kontserdid võimalikult ühtlaselt ära jaotada üle kogu Saaremaa. “Kuna Mustjala on saanud suure valla osaks, siis on loogiline, et muusikud astuvad lisaks Mustjalale üles ka Kuressaares, Triigi Filharmoonias, Kärlal, Kihelkonnal, Loonal,” sõnas Tammesalu.

Muusikafestivali programmi mahub ka Tagaranna kirjanduspäev, kus koos muusikutega tulevad rahva ette kirjanikud saartelt ja suurelt maalt.

Tulevikuplaanide kohta ütles Aare Tammesalu, et festival võiks kesta pikemalt. “Süva- ja klassikamuusika festivalid on erinevad rokkmuusikafestivalidest, kus on tavaliselt mitu lava ja paari päevaga käib neilt läbi hästi palju esinejaid. Süvamuusikafestivalidel on pigem üks või kaks kontserti päevas, kuna selline muusika vajab süvenemist,” selgitas ta.