Esietendub Sander Mölderi ballett “Louis XIV – kuningas Päike”

Libreto autor on Tõnu Õnnepalu, balleti lavastas Teet Kask. “See on juba kolmas ballett, mis me Teeduga koos teeme. Ja seekord kasutasime võimalust ja kutsusime ta kampa sisuliselt alates esimesest stuudiosessioonist,” rääkis Sander Mölder Kadi raadio saates “Keskpäev”.

Muusika kirjutamine teosele algas juba eelmise aasta suvel. “Eks me kõigepealt võtsime aega ja süvenesime, kes see Louis XIV oli. Et miks temast üldse peaks balleti kirjutama. Siis hakkasime otsima erinevaid nurki ja motiive, mida muusikaks keerata,” meenutas Mölder. Ta lisas, et koostöö Timo Steineriga tegi teose kirjutamise küll osalt lihtsamaks, kuid vahel kippusid mõtted ka lahku minema. “Aga nagu öeldakse – üks pluss üks on ikka kolm, mitte kaks,” lausus ta.