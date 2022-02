"Muhu oabits" on Eesti üks kaunimaid raamatuid

"Üllatus see mulle loomulikult oli, samas ma veidi ikka lootsin ka, et järsku tuleb tunnustus siiski taas mulle," ütles aabitsa kujundanud ja illustreerinud praegu Tallinna lähistel elav, kuid Muhust pärit Riina Uisk. "Tore on ka, et kui varem olen kahel korral selle tunnustuse saanud kui kujundaja, siis nüüd ka kui illustreerija."