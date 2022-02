Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa sõnul on tore, et sellel aastal sai spordi- ja kultuurirahvaga taas kokku tulla, et üheskoos tunnustust jagada neile, kes eelmisel aastal oma tööde ja tegemistega enim silma paistsid.

"Samuti oli ilus koos tänada ja austada elutööpreemia saajaid, kes suure osa oma elust on pühendunud mingile kindlale valdkonnale ning pälvinud tehtu eest avaliku tunnustuse. Inimesele, kes teeb oma tööd sisemise põlemise ja armastusega, on tänu ja tunnustus oluline ning kolleegide ja austajate aplaus on tähtis osa sellest. Loodame kõik, et sellist katkestust, nagu oli aasta tagasi, enam ei tule ja ees ootavad rõõmsamad ajad. Meie kultuuri- ja spordirahvas väärib tänu, mida täna ka jagati,“ ütles Allikmaa.