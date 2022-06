MINEVIK: Urmas Treiel on vallasüsteemis ainuke, kelle pilt lisaks vallavanema pildile seinale pandud on. Seda mälestuseks 14 aasta tagustest Kuressaare linnapea aegadest. Veel varasemast ajast on temaga kaasa rännanud pangatöötaja silt, millel seisvast kirjast ta tänaseni peab.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl