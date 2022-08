ASJA LUGU ⟩ Arnold Rüütli ja Lennart Meri ametiauto Volvo roostetab Kuressaares töökoja hoovil

“Mul puudub muidugi dokument tõestamaks, et tegu on Lennart Meri autoga, kuid autol on esimestes poritiibades lipuvarda jaoks augud. Kui see oleks suursaadiku auto, oleks sellel üks auk,” ütleb Volvo omanik, Saaremaal suvitav rootslane Henrik Forsstrom.