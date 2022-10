ARHITEKT TOOMAS PAAVER ⟩ Avaliku ruumi uuendamisel on vaja koostööd ja läbimõtlemist

Eriti veel arvestades, et kui dendroloog on soovitanud võimalusel puud säilitada, siis peaks otsima kõiki ruumilisi lahendusi, kuidas need alles jätta. Julgen öelda, et tänavaprojektis saab need küsimused kõik nüanssideni läbi kaaluda ja loominguliselt ära lahendada.

Selle video põhjal teeb mulle muret tänava üldine inimsõbralikkus. Lahendus on liiga liiklustehniline, ma ei tea, kas siin arhitekte on töös osalenud. Ülekäigurajad on kitsad ja üksnes ristmike ühel poolel, sundides inimesi tiirutama. Istumiskohti ei näe üldse kuskil. Ja ma pole kindel, kas kiirus 30 km/h siin toimima hakkaks.

Valga Vabaduse tänava arhitektuurikonkursi võitjate autasustamine. Toomas Paaver. Foto: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Mida on Tallinna tänava kavandamisel õppida tänaseks valminud keskväljaku ja Lossi tänava projektist?

Sellele projektile on kahjuks halba varju heitnud mõned ehitusvead, aga ma pean oluliseks rõhutada, et keskväljaku linnaruum on väga õnnestunud, sellega tehti suur ja eeskujulik samm, mis aitab inspireerida ka teisi linnasid.

Liikluse osas on eriti tähtis, et sobiv kiirus toimib päriselt. Olen kunagi kritiseerinud, et liiklusmärgid nõuavad sörkjooksja kiirust 10 km/h, mis pole vajalik. Aga nüüd arvan, et see märk on kasulik selleks, et tagada väga vajalik õueala kiirus 20 kilomeetrit tunnis, sest Eesti liikluskultuuris peetakse väikest kiiruseületamist miskipärast tihti normaalseks.