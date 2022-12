Eeloleva nädala esimeses pooles läheb ilm järk-järgult soojemaks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ja kohati rannikul ka lörtsi, hommikuks sajuvõimalus väheneb. Kohati on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Põhja-Eestis on külma 4-10 ja Lõuna-Eestis 2-5 kraadi. Saaremaa rannikul tõuseb õhutemperatuur kohati nullkraadi kanti. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Üksikuis paigus võib kerget lund sadada, saartel ka lörtsi ja vihma. Kohati püsib udu. Õhtul jõuab saartele ja Liivi lahe ümbrusesse merelt uus tihedam sajuala. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel kuni +2 kraadi.