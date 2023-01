KUIDAS SAARLASTEL LÄHEB? ⟩ Täna õhtul selguvad Eesti parimad muusikaartistid

Täna õhtul selguvad Tallinnas Unibet Arenal Eesti parimad muusikamaailmas. Kahekümne viiendat korda toimuval suurüritusel on lausa neljas kategoorias nomineeritud bänd Gram-Of-Fun, mille solist on saarlane Kristel Aaslaid. Aasta jazzalbumi kategoorias on nomineeritud saarlane Britta Virves ning aasta lauluks pürgib Grete Paia ja Púr Múddi lugu "Ainult unustamiseks". Aasta klassikaalbumi kategoorias on esindatud Maria Faust "Mass of Mary".